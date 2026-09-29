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Corea del Sud, squalo intrappolato in un canale a Busan attira 600mila turisti

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La guardia costiera della città ha tentato di spingerlo fuori il giorno stesso dell'avvistamento, ma ha sospeso l'operazione sei ore più tardi su consiglio degli scienziati

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Un grande squalo è diventato un'insolita attrazione turistica dopo essere rimasto intrappolato da oltre una settimana in uno stretto canale urbano in Corea del Sud. Si stima che oltre 600.000 persone abbiano sostato sul lungomare della città portuale meridionale di Busan da quando lo squalo di 3,5 metri – soprannominato "Bukang-i" dal nome del Porto Nord di Busan – è stato avvistato per la prima volta nel canale il 18 settembre. Gli esperti ritengono che si tratti di uno squalo ramato, entrato nel canale inseguendo delle prede dal mare e rimasto poi incapace di uscirne.

 

La guardia costiera della città ha tentato di spingerlo fuori il giorno stesso dell'avvistamento, ma ha sospeso l'operazione sei ore più tardi su consiglio degli scienziati; questi avevano avvertito che forzare l'animale avrebbe potuto ferirlo o renderlo aggressivo. Le imbarcazioni della guardia costiera hanno diretto getti d'acqua dietro lo squalo per spingerlo verso l'imboccatura del canale, ma lo squalo è riuscito a superare le imbarcazioni ed è tornato a nuotare all'interno del canale, come riportato dall'Herald Business.

Ambasciatore onorario

L'Istituto nazionale di scienze della pesca ha dichiarato che le condizioni dello squalo sono stabili, ma la sua capacità di nutrirsi e muoversi, essendo limitata, potrebbe indebolirlo con il prolungarsi della permanenza. La città ha nominato lo squalo ambasciatore onorario per la promozione, conferendogli il titolo di "Shafluencer" dopo che il 91% dei partecipanti a un sondaggio su Instagram si era espresso a favore dell'iniziativa.

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