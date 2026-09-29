Emergenza casa, Spagna sospende sfratti per vulnerabili fino al 2030

Decisa anche la proroga di due anni dei contratti di affitto, fino al 2028. A dare l'annuncio è stata la ministra della Salute, Monica Garcia Gomez. "Ciò che un mese fa era inimmaginabile, oggi l'abbiamo ottenuto". L'esecutivo ha anche sollecitato una seduta straordinaria al Congresso dei deputati per venerdì, per la convalida immediata dei due decreti legge approvati oggi in Consiglio dei ministri
Il governo spagnolo ha deciso la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga di due anni dei contratti di affitto. Lo annunciano i media iberici. L'esecutivo ha anche sollecitato una seduta straordinaria al Congresso dei deputati per venerdì, per la convalida immediata dei due decreti legge approvati oggi in Consiglio dei ministri. La mobilitazione contro la crisi abitativa era partita in Spagna dopo lo sfratto della 87enne Maricarmen Abascal.
L'annuncio
Quello che un mese fa era inimmaginabile, oggi lo abbiamo ottenuto". Così la ministra della Sanità e dirigente di Sumar, Monica Garcia, ha annunciato sui social l'accordo raggiunto con i socialisti nel governo spagnolo sul cosiddetto 'decreto Maricarmen', approvato oggi dal Consiglio dei ministri in due diversi provvedimenti. Garcia ha elencato le misure concordate, assicurando che "daranno sollievo a oltre 5 milioni di persone". Fra queste ha indicato: "Proroga ampliata fino al 31 dicembre 2028" dei contratti di affitto; "aumento dello 0% nei contratti al di sopra dell'indice degli affitti; regolamentazione degli affitti stagionali e delle stanze; sfratti sospesi fino al 2030; divieto di acquisto di abitazioni da parte di fondi speculativi; rinnovo automatico dei contratti di affitto", segnala la ministra nel post. La ministra ha rivendicato il ruolo delle proteste, con le mobilitazioni e gli accampamenti in Puerta del Sol e in altre città spagnole. "E' il momento di intervenire sul mercato speculativo della casa e iniziare a riequilibrare la bilancia tra cittadini e fondi speculativi", ha messo in evidenza nel messaggio. "Grazie alle mobilitazioni e agli accampamenti. Senza di voi questo non sarebbe stato possibile", ha concluso.
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Per la seconda notte di fila centinaia di persone si sono accampate in uno dei luoghi simbolo della capitale spagnola. Il Sindicato de las Inquilinas protesta contro l'emergenza abitativa e gli sfratti, dopo il caso di Maricarmen Abascal, 87 anni e disabile al 50%, sfrattata dalla sua abitazione dove ha vissuto per 70 anni. Il Comune: “Ripristinare quanto prima la normalità a Puerta del Sol'