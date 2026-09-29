Emergenza casa, Spagna sospende sfratti per vulnerabili fino al 2030

L'annuncio

Quello che un mese fa era inimmaginabile, oggi lo abbiamo ottenuto". Così la ministra della Sanità e dirigente di Sumar, Monica Garcia, ha annunciato sui social l'accordo raggiunto con i socialisti nel governo spagnolo sul cosiddetto 'decreto Maricarmen', approvato oggi dal Consiglio dei ministri in due diversi provvedimenti. Garcia ha elencato le misure concordate, assicurando che "daranno sollievo a oltre 5 milioni di persone". Fra queste ha indicato: "Proroga ampliata fino al 31 dicembre 2028" dei contratti di affitto; "aumento dello 0% nei contratti al di sopra dell'indice degli affitti; regolamentazione degli affitti stagionali e delle stanze; sfratti sospesi fino al 2030; divieto di acquisto di abitazioni da parte di fondi speculativi; rinnovo automatico dei contratti di affitto", segnala la ministra nel post. La ministra ha rivendicato il ruolo delle proteste, con le mobilitazioni e gli accampamenti in Puerta del Sol e in altre città spagnole. "E' il momento di intervenire sul mercato speculativo della casa e iniziare a riequilibrare la bilancia tra cittadini e fondi speculativi", ha messo in evidenza nel messaggio. "Grazie alle mobilitazioni e agli accampamenti. Senza di voi questo non sarebbe stato possibile", ha concluso.