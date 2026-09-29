Estonia: "Incendio a Milrem Robotics causato da sabotaggio russo"

"La pressione sulla Russia sta funzionando"

"I responsabili sono stati arrestati e non rappresentano più una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. Questo atto di sabotaggio fa parte di una più ampia campagna della Russia in tutta Europa, volta a intimidirci e a indebolire il nostro sostegno all'Ucraina. La nostra risposta sarà esattamente l'opposto. Aumenteremo sia il nostro sostegno all'Ucraina sia la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua aggressione", ha sottolineato il ministro degli Esteri di Tallin, concludendo: "Non perdiamo di vista l'obiettivo e manteniamo la rotta, perché le azioni della Russia sono una chiara indicazione del fatto che la nostra pressione collettiva sta funzionando."