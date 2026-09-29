Meloni oggi in visita in Repubblica Ceca, asse Roma-Praga su Ets

La premier sarà in visita ufficiale nella Repubblica Ceca, accompagnata dal ministro dell'Economia Giorgetti. Faccia a faccia con il primo ministro Andrej Babiš intorno alle 19, poi dichiarazioni alla stampa e una cena di lavoro. Tra gli obiettivi fare fronte comune per provare a convincere i partner Ue, al prossimo Consiglio europeo di ottobre, a a rivedere ulteriormente il sistema e correggere il mercato della CO2 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà oggi in visita ufficiale nella Repubblica Ceca, su invito del primo ministro Andrej Babiš, accompagnata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. La delegazione italiana sarà accolta da Babis, con cui avrà un incontro faccia a faccia intorno alle ore 19. Seguiranno dichiarazioni alla stampa (previste alle 19.30) e una cena di lavoro offerta dal primo ministro ceco in onore della premier italiana. La visita, spiegano fonti italiane, si inserisce nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni tra Italia e Repubblica Ceca, contraddistinte da una crescente convergenza sui principali dossier europei e da significative prospettive di ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale.

Le proposte comuni al Consiglio Ue per cambiare gli Ets Tra gli obiettivi della visita c’è quello di lavorare ad alcune "proposte operative" da presentare al Consiglio europeo di ottobre per "contrastare il caro energia" e "correggere il meccanismo degli Ets", il sistema europeo di tassazione del carbonio che oggi, sottolineano fonti italiane, "gonfia artificialmente i prezzi e crea squilibri" tre gli Stati, danneggiando "la competitività delle imprese e delle industrie europee". Il pacchetto di misure che i due leader approfondiranno prevede sei linee di intervento, compresi il regolamento sul metano e il rinvio dell'Ets2. Asse Roma-Praga: contro il caro energia rivedere gli Ets Con l’affondo sugli Ets si vuole provare a convincere Bruxelles a rivedere ulteriormente il sistema e abbassare la pressione sull'industria. E, di conseguenza, i prezzi per i cittadini. Meloni stringe l'asse con Babis per convincere tutti i partner, al prossimo Consiglio europeo di ottobre, a correggere il mercato della CO2. Vedi anche Ets, certificati gratuiti e decarbonizzazione: cosa prevede la riforma