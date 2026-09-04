Sondaggio, 53% Italiani pensa che Paese vada nella direzione sbagliata

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Sondaggio YouTrend, 53% degli Italiani pensa che il Paese vada nella direzione sbagliata

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Ansa/TG24

Secondo quanto emerge dal sondaggio di YouTrend per Sky TG24, dopo quattro anni di governo Meloni, il 39% degli italiani giudica il lavoro dell'esecutivo peggiore di quanto si aspettasse. Di fronte al record di longevità del governo attualmente in carica, che supera il secondo governo Berlusconi, il 59% degli italiani ritiene che la durata in sé non conti e che contino i risultati ottenuti, mentre il 30% giudica positivo il fatto che un governo duri a lungo dopo tanti anni di instabilità

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