Sondaggio, Schlein in vantaggio in caso di primarie centrosinistra

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Sondaggio, in caso di primarie csx Schlein in vantaggio. Elettori cdx aprono a Vannacci

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Ansa/Sky TG24

La leader dem è in vantaggio come possibile candidata a presidente del Consiglio per il campo largo, seguita da Giuseppe Conte e dalla sindaca di Genova Silvia Salis, sia ipotizzando uno scenario di alta affluenza che di bassa affluenza alle primarie: nel primo caso è al 31%, nel secondo supera il 38%. Nel centrodestra, il 51% degli elettori è favorevole a un'alleanza con Vannacci. Cala il giudizio sull'operato del governo Meloni. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24

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