Sondaggio, Schlein in vantaggio in caso di primarie centrosinistra

La leader dem è in vantaggio come possibile candidata a presidente del Consiglio per il campo largo, seguita da Giuseppe Conte e dalla sindaca di Genova Silvia Salis, sia ipotizzando uno scenario di alta affluenza che di bassa affluenza alle primarie: nel primo caso è al 31%, nel secondo supera il 38%. Nel centrodestra, il 51% degli elettori è favorevole a un'alleanza con Vannacci. Cala il giudizio sull'operato del governo Meloni. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24