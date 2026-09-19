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Politica

La scaltrezza che manca al centrosinistra

Massimo Leoni

Massimo Leoni
©Getty

In questi giorni, si poteva intravedere un barlume di questa speranza e nutrirla. Sbagliato, ancora una volta. Perché già ci siamo al punto in cui, al di là pure di possibili buone intenzioni, nulla sfugge più alla logica e alla modalità “campagna elettorale”

 

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