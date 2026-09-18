A Berlino e in Meclemburgo-Pomerania a vincere saranno gli estremisti?

Domenica 20 settembre si vota di nuovo per altre due elezioni locali in Germania. Si tratta di due elezioni molto diverse tra loro, accomunate però dalla certezza che - in entrambe - la CDU di Friedrich Merz rimedierà una sconfitta. O meglio, ne rimedierà due più o meno marcate, ma di uguale peso politico
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