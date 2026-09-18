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A Berlino e in Meclemburgo-Pomerania a vincere saranno gli estremisti?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Domenica 20 settembre si vota di nuovo per altre due elezioni locali in Germania. Si tratta di due elezioni molto diverse tra loro, accomunate però dalla certezza che - in entrambe - la CDU di Friedrich Merz rimedierà una sconfitta. O meglio, ne rimedierà due più o meno marcate, ma di uguale peso politico

 

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