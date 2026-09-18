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Musica

Gino Castaldo scrive gli Appunti per la Rivoluzione: la sua è la Ventotene della musica

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

Il giornalista e critico musicale, in un libro edito da HarperCollins, diventa un capitano di lungo corso che naviga tra i marosi della musica. Ma lui non è il capitano Achab, lui è Cristoforo Colombo che sa sempre come, guardando la stella polare delle sette note, buscar el levante por el poniente

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