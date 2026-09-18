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Lifestyle

Viaggiare nell'era dello scroll

Costanza Ruggeri

I social network sono ormai presenti in ogni fase del viaggio. I video virali su TikTok, i consigli su Instagram e altri contenuti online stanno assumendo un ruolo sempre più importante nelle modalità in cui i viaggiatori scoprono, prenotano, vivono e condividono le vacanze. L'influenza dei social media è oggi così preponderante che quasi quattro viaggiatori su dieci (il 39%) affermano di aver visitato una meta turistica principalmente per scattare una foto o registrare un video

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