Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

La popolarità di al-Sharaa in Siria è in crisi per colpa del gasolio

Luciana Grosso

Ispi
Dei manifestanti bloccano una strada con pneumatici in fiamme per protestare contro i rincari del carburante, a nord-est di Aleppo, (Getty)

I rincari sul carburante decisi dal governo di Damasco sono stati la scintilla di una nuova ondata di proteste, tra le più forti dalla caduta del regime di Bashar al-Assad. In un Paese già allo stremo è esplosa la rabbia contro il neo leader, finora piuttosto popolare, che aveva promesso di cambiare le cose

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ