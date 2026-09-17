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Economia

Per quante auto non servirà più il bollo? I dati regione per regione

Raffaele Mastrolonardo

Secondo i dati forniti dal governo la misura riguarderebbe il 70% delle autovetture e interesserebbe 13,2 milioni di veicoli. Le due cifre però corrispondono fino ad un certo punto. Ecco perché.

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