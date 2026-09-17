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Ai e il grido d'allarme tra apocalisse e propaganda: cosa c'è di vero

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

Il dibattito sui rischi estremi dell’intelligenza artificiale si riaccende dopo le dimissioni del ricercatore Jacob Coxon da Anthropic e nuove stime sul rischio di estinzione. Le stesse imprese del settore IA che alimentano la corsa chiedono ora di essere riconosciute come le più qualificate a regolarla

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