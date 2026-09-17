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Cronaca

Non ci preoccupiamo abbastanza del carovita

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

"Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. In questa puntata una riflessione sui prezzi che salgono, la vita che si fa più cara e l'ostinazione degli italiani ai quali "purché la realtà resti fuori dalla loro vita, evidentemente piace pagare". Anche la politica sembra escludere il tema dal suo orrizzonte elettorale

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