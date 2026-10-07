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Perché la Norvegia vuole vietare gli smart glasses nei luoghi pubblici

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Il governo di Oslo prepara un divieto temporaneo per gli smart glasses dotati di intelligenza artificiale in scuole, parchi, musei, strutture sanitarie e altri spazi. In parallelo nascerà un gruppo di esperti incaricato di studiare una regolamentazione permanente. La questione va oltre foto e video non autorizzati: dispositivi sempre più integrati con il corpo potrebbero modificare il rapporto con chi abbiamo davanti e perfino il modo in cui percepiamo la realtà

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