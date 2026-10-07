Perché la Norvegia vuole vietare gli smart glasses nei luoghi pubblici

Il governo di Oslo prepara un divieto temporaneo per gli smart glasses dotati di intelligenza artificiale in scuole, parchi, musei, strutture sanitarie e altri spazi. In parallelo nascerà un gruppo di esperti incaricato di studiare una regolamentazione permanente. La questione va oltre foto e video non autorizzati: dispositivi sempre più integrati con il corpo potrebbero modificare il rapporto con chi abbiamo davanti e perfino il modo in cui percepiamo la realtà