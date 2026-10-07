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Economia

Cosa hanno in comune i Paesi che hanno ridotto il debito pubblico?

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Il debito pubblico non inizia mai la sua discesa. Cosa dobbiamo fare allora? Guardiamo all’esperienza di chi c’è riuscito. Dalla fine degli Anni ’80, tra i Paesi avanzati, quelli con cui ci dobbiamo confrontare, ci sono stati dodici casi di riduzioni del debito pubblico per decine di punti percentuali di Pil. Perché non dovremmo riuscire a farlo pure noi?

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