Cosa hanno in comune i Paesi che hanno ridotto il debito pubblico?

Il debito pubblico non inizia mai la sua discesa. Cosa dobbiamo fare allora? Guardiamo all’esperienza di chi c’è riuscito. Dalla fine degli Anni ’80, tra i Paesi avanzati, quelli con cui ci dobbiamo confrontare, ci sono stati dodici casi di riduzioni del debito pubblico per decine di punti percentuali di Pil. Perché non dovremmo riuscire a farlo pure noi?
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