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Cosa sappiamo della nuova task force di Trump sull'IA

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Ansa

La "Super Intelligence Force", questo il nome prescelto, è in linea con una strategia che punta a spostare il focus dalla paura alla competizione. D’altronde, l’approccio trumpiano a ogni problema si caratterizza per il riconoscimento dei rischi senza tuttavia lasciare che la risposta debba venire da una regolamentazione precauzionale e assennata della politica, ma ora che gli allarmi si sono intensificati scommette su una terzia via

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