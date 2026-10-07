Cosa sappiamo della nuova task force di Trump sull'IA

La "Super Intelligence Force", questo il nome prescelto, è in linea con una strategia che punta a spostare il focus dalla paura alla competizione. D’altronde, l’approccio trumpiano a ogni problema si caratterizza per il riconoscimento dei rischi senza tuttavia lasciare che la risposta debba venire da una regolamentazione precauzionale e assennata della politica, ma ora che gli allarmi si sono intensificati scommette su una terzia via