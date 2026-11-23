L’attacco ucraino contro due navi russe nella base navale di Bengasi porta la guerra oltre il Mar Nero e apre nuovi interrogativi sulla presenza di Kiev in Libia e sulle possibili reazioni di Mosca. Un’operazione che colpisce gli interessi strategici russi in Nord Africa e rischia di trasformare il territorio libico in un nuovo teatro del conflitto
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