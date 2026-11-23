Le elezioni di metà mandato hanno segnato un'inversione di tendenza nel comportamento elettorale degli ispanici negli Stati Uniti, in particolare in Texas. Una parte consistente dell’elettorato di origine latinoamericana è tornata a sostenere il Partito Democratico, contribuendo in maniera determinante alla sua vittoria in diversi Stati. E alla riconquista del controllo di entrambe le camere del Congresso
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