Le elezioni di metà mandato hanno segnato un'inversione di tendenza nel comportamento elettorale degli ispanici negli Stati Uniti, in particolare in Texas. Una parte consistente dell’elettorato di origine latinoamericana è tornata a sostenere il Partito Democratico, contribuendo in maniera determinante alla sua vittoria in diversi Stati. E alla riconquista del controllo di entrambe le camere del Congresso