Il sindaco di New York ha un piano per riconvertire il controverso carcere, che già Bill Di Blasio tentò di chiudere. Nella sua rubrica "Nella città nuda" questa settimana Antonio Monda ci racconta la storia di questo "centro correzionale" e di quest'isola sull'East River, tra Queens e Bronx
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