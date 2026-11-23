Cronaca
Violenza sulle donne, Milani: "Tra noi uomini manca consapevolezza"
Luca Milani, psicologo e psicoterapeuta, professore ordinario di psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha pubblicato un libro dal titolo "All men. Perché la violenza di genere riguarda tutti gli uomini" in cui invita il genere maschile a diventare più consapevole e a cercare un'alleanza con le donne
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