La retta per una casa di riposo cambia da una regione all'altra, e a volte da una struttura all'altra. A Monza e in Calabria due esperienze mostrano che un'alternativa è possibile, ma il sistema pubblico fatica a sostenerla. La seconda parte dell'inchiesta di Marta Abbà e Riccardo Saporiti per Sky TG24 Insider.