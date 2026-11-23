Economia
Quanto costa un posto in RSA? Se le tariffe dipendono dalla residenza dell'anziano
La retta per una casa di riposo cambia da una regione all'altra, e a volte da una struttura all'altra. A Monza e in Calabria due esperienze mostrano che un'alternativa è possibile, ma il sistema pubblico fatica a sostenerla. La seconda parte dell'inchiesta di Marta Abbà e Riccardo Saporiti per Sky TG24 Insider.
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