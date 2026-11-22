La COP31 si chiude senza accordo, dopo la conferenza più lunga della storia. Un disastro, certo: ogni anno perso sulla strada di Parigi si paga in gradi e in vite. Ma un accordo che non nomina nemmeno i combustibili fossili sarebbe stato peggio. Il fallimento, stavolta, ha almeno il pregio di fare chiarezza: si vede chi blocca, e come
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