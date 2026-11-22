Il Ravenna Festival ha omaggiato il grande compositore a duecentosettant'anni dalla nascita con "Mozart 1791", titolo della Trilogia d’autunno che ripercorre le opere composte nel suo ultimo anno di vita. Un percorso firmato da Chiara Muti alla regia e drammaturgia e Ottavio Dantone alla direzione dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. La regista a Sky Tg24: “Ho immaginato fin da subito di collocare tutto all’interno della sua ultima stanza a Vienna. La musica è sublime, aveva raggiunto vette inarrivabili”