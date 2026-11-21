Sono duecento le opere in mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Un tributo per celebrare l'artista di origine serba, pioniera dell'Arte performativa. Un percorso espositvo che attraversa oltre 50 anni di carriera, vissuti sempre mettendosi alla prova, sperimentando, sfidando le convenzioni
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