Il piccolo dispositivo da poco presentato da Mark Zuckerberg dovrebbe arrivare a dicembre a circa 300 dollari, con un anno di connessione 5G gratuita. Ha uno schermo, un personaggio virtuale personalizzabile e un assistente AI sempre a disposizione. Ma soprattutto anticipa un futuro prossimo in cui l'intelligenza artificiale potrebbe diventare una compagna costante nelle nostre vite, anche lontano dagli smartphone
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