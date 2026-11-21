Ha riscritto le regole del gioco per Avengers, Fantastici Quattro e X-Men. E di recente ha creato una versione di Spider-Man decisamente diversa dal solito. L'architetto dell'Universo Marvel, ospite di Lucca Comics & Games con Panini, si racconta tra processo creativo, ambizioni e progetti
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