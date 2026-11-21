Nella sua rubrica "Scomodati", questa settimana Stefania Andreoli affronta il tema della nostalgia. Poco importa che prima si sia stati bene oppure male: quando qualcosa finisce, anche la memoria di emozioni positive può diventare negativa, perché poi vanno fatti i conti con la perdita; l’unica cosa che conta, è un’altra. Ma la nostalgia non è solo un esorcismo, un canto sirenico che ci strattona nel tiro alla fune della vita tra crescita e requie: è un vero e proprio comportamento evolutivo