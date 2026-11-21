Conoscersi partendo da un libro, anziché da una dating app o dalle solite domande. È questa l’idea dello speed dating letterario: un’occasione per rompere il ghiaccio condividendo il proprio libro preferito. Abbiamo partecipato a “Te lo leggo negli occhi”, l’evento organizzato da Libraccio e Ostello Bello, per scoprire come funziona, cosa pensano i partecipanti delle app di dating e quanto contino gusti e passioni in comune nelle prime fasi di una conoscenza