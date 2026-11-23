Al via oggi nel capoluogo ligure una settimana di eventi per celebrare il ventennale delle Strade Nuove e dei Palazzi dei Rolli nel Patrimonio Mondiale UNESCO. Cuore dell'offerta artistica e culturale genovese, queste dimore aristocratiche rappresentano una delle destinazioni più visitate in una città che figura tra le 52 mete da vedere nel 2026 per il New York Times e che è stata eletta Miglior city break culturale d'Europa per il 2027
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