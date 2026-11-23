Il primo album da solista pubblicato in versione digitale. Le canzoni che trovano nuova linfa. Innamorarsi di nuovo, e raccontarlo in musica. Il ricordo di Donna Summer e Dolly Parton, due donne straordinarie. E gli amici di una vita, come Giorgio Moroder, che continua ad essere un esempio e una figura a cui ispirarsi: abbiamo incontrato Bruce Sudano, che ci ha raccontato l’album “Fugitive Kind”, ma non solo. L’intervista