I commenti dopo il fallimento del vertice di Antalya sul clima. Per Legambiente: “Non può diventare una scusa per abbandonare la cooperazione multilaterale sul clima”. Wwf parla di una conferenza ostaggio della lobby del fossile. Simon Stiell delle Nazioni Unite difende il processo basato sul consenso
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