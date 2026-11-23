Il 23 novembre Vincent Cassel compie 60 anni e giovedì 26 torna in sala con Storie parallele di Asghar Farhadi, dove si sdoppia in due personaggi. Lo raccontiamo attraverso tre ruoli: Vinz che fa il duro davanti allo specchio in L’odio, il coreografo che mette alla prova Nina in Il cigno nero e l’uomo diviso tra realtà e romanzo nel nuovo film del regista iraniano. Il filo è uno solo: un fascino da canaglia usato come un’arma, per mettere a disagio chi gli sta davanti