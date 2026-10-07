Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Senatori nominati non eletti: come funziona (e come va) la candidatura

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Sempre più spesso la nomina non è una parentesi temporanea, ma l'inizio di una lunga carriera politica. L’esperienza storica più recente mostra che, quando un senatore nominato decide di candidarsi, le sue possibilità di rimanere in carica sono generalmente elevate. Dal 1990 a oggi, 24 elezioni di questo tipo si sono già concluse: in 17 casi, pari al 71%, il senatore nominato ha vinto

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ