Senatori nominati non eletti: come funziona (e come va) la candidatura

Sempre più spesso la nomina non è una parentesi temporanea, ma l'inizio di una lunga carriera politica. L’esperienza storica più recente mostra che, quando un senatore nominato decide di candidarsi, le sue possibilità di rimanere in carica sono generalmente elevate. Dal 1990 a oggi, 24 elezioni di questo tipo si sono già concluse: in 17 casi, pari al 71%, il senatore nominato ha vinto
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