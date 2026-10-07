AI e “Fobo”, quando la paura di diventare obsoleti diventa una spinta

L’intelligenza artificiale è già sulle nostre scrivanie, il timore di restare indietro anche. Sette lavoratori su dieci temono che le proprie competenze valgano sempre meno, eppure l’84% si sente pronto al cambiamento. Solo il 47% crede che la propria azienda lo sia. “Oggi si assiste a uno scollamento nella percezione di lavoratori e organizzazioni”, avverte Fabio Costantini, Senior Vice President di Randstad Professional Italia