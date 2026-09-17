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Mahsa Amini, 4 anni dopo l'uccisione: dati, testimonianze, proteste

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

Quattro anni fa l'uccisione della giovane, morta in custodia della polizia iraniana per una presunta violazione delle regole sul velo, scatenò enormi proteste sia nel Paese che all’estero. Cosa resta oggi del movimento Donna, Vita, Libertà?

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