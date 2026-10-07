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L'effetto Burnham sui sondaggi: i Labour tornano a crescere

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un recente sondaggio condotto da Public First per Politico mostra come il 53% degli elettori ritenga oggi che il Labour abbia concrete possibilità di vincere le prossime elezioni, contro appena il 33% registrato a maggio

 

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