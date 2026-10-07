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Tecnologia

Pedopornografia generativa, quando l’IA finisce nelle mani sbagliate

Gabriele De Palma
©Getty

Sono in rapido aumento le immagini di abuso sessuale generate dall’intellligenza artificiale. Nei primi mesi dell’anno si è già superato il totale di quelle individuate nel 2025 e non mancano quelle che raffigurano neonati. Il report dell’Internet Watch Foundation

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