Pedopornografia generativa, quando l’IA finisce nelle mani sbagliate

Sono in rapido aumento le immagini di abuso sessuale generate dall’intellligenza artificiale. Nei primi mesi dell’anno si è già superato il totale di quelle individuate nel 2025 e non mancano quelle che raffigurano neonati. Il report dell’Internet Watch Foundation
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