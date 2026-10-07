Sui social "gelosia uguale amore". E un adolescente su tre è d'accordo

È uno dei dati che emerge da “È SOLO UN MEME?!”, la Survey TEEN 2026 di Fondazione Libellula, che ha raccolto le voci di 1.300 adolescenti per indagare il rapporto con il mondo online, le relazioni e le rappresentazioni di genere. Numeri che fotografano contraddizioni, ma anche una maggiore consapevolezza: “Siamo a metà percorso”, dice Mara Ghidorzi, direttrice scientifica. “Ma serve l’educazione sessuoaffettiva"