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7 ottobre, tre anni dopo: un Medio Oriente senza pace

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

A tre anni dal 7 ottobre, in Israele, a Gaza e in Medio Oriente cosa è cambiato? Tra guerre irrisolte, devastazione della Striscia e allargamento del conflitto all’Iran e al Golfo, la regione resta lontana dalla pace

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