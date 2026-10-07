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Vera Politkovskaja: “Mia madre aveva capito chi fosse Putin”

Pamela Foti

Pamela Foti

Anna Politkovskaja

Vent’anni dopo l’assassinio di Anna Politkovskaja, la figlia Vera torna sulle intuizioni della giornalista d’inchiesta, apertamente critica del Cremlino, che aveva raccontato la Russia di Putin quando lo zar di Mosca era ancora considerato un interlocutore dalla comunità internazionale. “Oggi, rileggendo i libri di mia madre, trovo le sue parole quasi profetiche”. E sulla guerra in Ucraina dice: “Sarebbe andata sul posto, tra i civili”

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