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Quanto sono sicuri gli aerei? Molto. Soprattutto quelli commerciali

Gabriele De Palma
©Getty

Sono 116 i decessi causati da incidenti aerei nel 2025, ma solo quattro sono avvenuti su voli di linea. L’italia vanta il triste primato che riguarda il trasporto in elicottero, mentre la Francia quello sugli alianti. I dati dell’Agenzia europea per la Sicurezza aerea

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