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Trump ha perso la sua battaglia contro il voto per posta. Per ora

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La Corte suprema americana ha bocciato le restrizioni che  il presidente Usa voleva imporre sul voto per corrispondenza. Il problema però è che, tendenzialmente, il voto per corrispondenza premia i candidati democratici. E soprattutto si presta alla narrazione trumpiana secondo cui le elezioni USA sarebbero piene di brogli e irregolarità

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