Le voci di Alia e Martina, insieme per raccontare le donne afghane

Alia Ansari e Martina Attili uniscono le loro voci nel brano "Le Sirene" per raccontare la repressione, la censura, il silenzio a cui sono costrette le donne in Afghanistan. Da cinque anni il regime talebano soffoca completamente ogni loro diritto escludendole dalla vita pubblica, dai parchi e dalle scuole. Ma, come canta Alia, "siamo lampade spente che un giorno torneranno a brillare"
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