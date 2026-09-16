Le voci di Alia e Martina, insieme per raccontare le donne afghane

Alia Ansari e Martina Attili uniscono le loro voci nel brano "Le Sirene" per raccontare la repressione, la censura, il silenzio a cui sono costrette le donne in Afghanistan. Da cinque anni il regime talebano soffoca completamente ogni loro diritto escludendole dalla vita pubblica, dai parchi e dalle scuole. Ma, come canta Alia, "siamo lampade spente che un giorno torneranno a brillare"