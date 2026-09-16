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Cronaca

Il videogioco può essere strumento di riscatto? Il progetto in carcere

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini
©Getty

La rivoluzione silenziosa che trasforma il gaming in riscatto umano dentro i penitenziari: Abruzzo Esports. Gioco, sport, formazione e psicologia entrano negli istituti penitenziari italiani per costruire un ponte verso il futuro. Gabriele Moretti, co-fondatore del progetto insieme a Pierpaolo D’Ambrosio: “Non chiamiamo i detenuti ‘gli ultimi’. Per noi sono rinascenti”

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