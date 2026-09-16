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Disobbedire a Confucio: le lotte di genere in Asia orientale

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Dal Giappone alla Cina, dalla Corea del Sud a Taiwan, i movimenti delle donne sfidano gerarchie patriarcali, repressione e ruoli di genere. Eleonora Zocca racconta a Sky Tg24 Insider che forma ha assunto in questi Paesi la lotta per la giustizia di genere nel libro Disobbedire a Confucio. Lotte femministe in Asia orientale edito da Add editore e in libreria del 2 ottobre

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