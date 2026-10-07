Da musicista a pastore, la storia di Daniele Franchi: “Ora siamo felici”

Dalle classifiche mondiali ai campi di Langasco: il percorso di Daniele Franchi, che ha trasformato un sogno d’infanzia in un’azienda agricola unica nel suo genere. “Ho lasciato tournée e la vita negli Usa per fondare ‘Gli Artisti’, insieme a mia moglie Margherita. Ora, siamo felici”
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