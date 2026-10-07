Li chiamano i "Cornell seven": sette giovani di una confraternita sono stati accusati di stupro di gruppo ai danni di una giovane. L'episodio risale al 2024, è riemerso negli scorsi giorni, dopo che gli avvocati della vittima hanno fornito nuove prove alla procura per indagare sull'accaduto. Un caso che ha creato ampio dibattito in tutto il mondo e che mostra come la presunzione d'innocenza e la vittimizzazione secondaria, in alcuni casi, siano separate da un confine troppo labile