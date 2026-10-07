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Il caso di violenza sessuale alla Cornell University: tutti sono "Jane Doe"?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
Studenti in protesta nel campus della Cornell University, dopo un raduno contro l’operato dell’università in seguito alla violenza sessuale subita da una studentessa in una confraternita del campus nel 2024, il 5 ottobre 2026 a Ithaca, New York.

Li chiamano i "Cornell seven": sette giovani di una confraternita sono stati accusati di stupro di gruppo ai danni di una giovane. L'episodio risale al 2024, è riemerso negli scorsi giorni, dopo che gli avvocati della vittima hanno fornito nuove prove alla procura per indagare sull'accaduto. Un caso che ha creato ampio dibattito in tutto il mondo e che mostra come la presunzione d'innocenza e la vittimizzazione secondaria, in alcuni casi, siano separate da un confine troppo labile

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