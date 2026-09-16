Concessioni balneari, un’altra estate senza gare. E la prossima?

La scadenza prevista per il 30 settembre 2027 per rinnovare le concessioni agli stabilimenti attraverso delle gare si avvicina, ma ci sono ancora tante questione aperte, tra ritardi, atti governativi che mancano e molti aspetti sul fronte del funzionamento dei bandi da chiarire
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