Nel discorso di Von der Leyen un’Europa tra ambizione e fragilità

Dalle parole sullo Stato dell'Unione è emerso soprattutto che le cose che l’UE deve fare servono soprattutto a difendersi. Non a costruire l’Europa e il mondo che si desidera. Non a dettare l’agenda agli altri attori mondiali. Non a crescere. Ma piuttosto a reggere l’urto di un attacco senza precedenti cui l’UE è sottoposta