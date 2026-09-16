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Mondo

Nel discorso di Von der Leyen un’Europa tra ambizione e fragilità

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Dalle parole sullo Stato dell'Unione è emerso soprattutto che le cose che l’UE deve fare servono soprattutto a difendersi. Non a costruire l’Europa e il mondo che si desidera. Non a dettare l’agenda agli altri attori mondiali. Non a crescere. Ma piuttosto a reggere l’urto di un attacco senza precedenti cui l’UE è sottoposta

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